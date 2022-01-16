Шевченко сделал большую глупость, – тренер указал на ошибку согласия работать в Дженоа

Дженоа уволила Андрея Шевченко после 2 месяцев работы в клубе. Украинец не смог справиться с проблемами в команде.

По мнению известного украинского тренера Олега Федорчука, Андрей Шевченко совершил большую ошибку, когда согласился возглавить Дженоа. В игре команды было много проблем, лидеры находились в лазарете, а руководство претерпевало трансформации из-за смены владельцев.

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Специалист считает, что эйфория после Евро помешала Андрею Николаевичу принять правильное решение. Теперь же ему нужно искать новую работу и доказывать, что провал в Дженоа – лишь неудачное стечение обстоятельств.

Я предполагал, что Шевченко будет сложно, но вышло еще сложнее. Было видно, что у него эйфория. Это иногда играет злую шутку, потому что перестаешь чувствовать свой настоящий уровень и кажется, что все легко в жизни,

– сказал Федорчук.

Под руководством Шевченко Дженоа сыграла 11 матчей: 1 победа в Кубке над Салернитаной, 3 ничьих и 7 поражений.

Ранее раздавались слухи, что уже в ближайшее время Шевченко может возглавить сборную Польши.