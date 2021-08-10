Шевченко проигнорировал просьбу отчитаться за работу в сборной

Вчера, 9 августа, состоялось заседание исполкома УАФ. На нем должны были заслушать отчет Андрея Шевченко за 5-летний период работы во главе национальной сборной.

Исполком УАФ хотел услышать выступление Андрея Шевченко, но тот решил проигнорировать заседание. Причина отсутствия бывшего главного тренера сборной Украины на заседании неизвестна.

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Также сообщается, что Шевченко и его штаб получили все средства, которые им принадлежали, а сборная за выступление на Евро-2020 отрмала премиальные в размере 2,5 миллиона евро.

На заседание не пришел и потенциальный преемник Шевченко Сергей Ребров, но его отсутствие логично – он изо всех сил пытается разорвать контракт с Аль-Айном и возглавить "желто-синих".

УАФ до сих пор не определилась, кто будет готовить национальную команду к матчам квалификации на ЧМ-2022. Предварительная дата назначения нового тренера – 12 августа.