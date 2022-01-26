Шевченко поссорился с Малдерой – между друзьями стали финансы и амбиции

Итальянский специалист Андреа Малдера успешно работал с Шевченко в сборной Украины. А вот в Дженоа украинский специалист пришел без друга.

Существует две версии того, почему бывшие друзья и коллеги по работе решили пойти разными дорогами. Сами участники конфликта пока никак не комментируют ситуацию.

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Первая – Андреа Малдера решил начать собственную тренерскую карьеру, ведь чувствует себя способным выполнять эту работу. Вторая имеет более конфликтную составляющую.

Малдер был готов пойти в Дженоа, только если будет старшим помощником Шевченко. А это еще и финансовая выгода. Ему эту опцию не предоставили,

– рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа в начале ноября и проработал в команде чуть больше двух месяцев. При его руководстве команда в 11 матчах одержала только 1 победу и потерпела 7 поражений. Дженоа отстранила его от работы, но продолжает платить зарплату во избежание выплаты компенсации за досрочное расторжение сделки.

Сейчас украинца активно сватают в сборную Польши. Имя нового тренера "Кадры" будет объявлено 31 января.