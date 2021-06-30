Шевченко поделился деталями травмы Беседина: тревожное ожидание

Главный тренер "сине-желтых" рассказал о сложности повреждения нападающего. Артем получил травму после грубого фола Маркуса Даниэльсона.

"Я не знаю, спрашивал у врачей. Надеюсь, что Артема пронесет. Судя по той боли, которая у него была... Надеюсь, что ничего серьезного. Однако думаю, что он получил серьезную травму", – сказал Шевченко.

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Напомним, Артем Беседин вышел на поле в начале первого экстратайма, впрочем сыграл всего несколько минут.