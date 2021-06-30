Шевченко поделился деталями травмы Беседина: тревожное ожидание
30 июня 2021 , 01:15Читати новину українською
Источник:Канал ФУТБОЛ
Главный тренер "сине-желтых" рассказал о сложности повреждения нападающего. Артем получил травму после грубого фола Маркуса Даниэльсона.
"Я не знаю, спрашивал у врачей. Надеюсь, что Артема пронесет. Судя по той боли, которая у него была... Надеюсь, что ничего серьезного. Однако думаю, что он получил серьезную травму", – сказал Шевченко.
К теме Беседин получил ужасную травму после грубого фола: жуткое видео
Напомним, Артем Беседин вышел на поле в начале первого экстратайма, впрочем сыграл всего несколько минут.