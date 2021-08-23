Шевченко может возглавить другую сборную: сенсационное заявление тренера

Андрей Шевченко не стал продлевать контракт с УАФ, а 1 августа объявил о том, что покидает тренерский мостик сборной Украины. Ему пророчили работу в клубе, но сам специалист рассматривает и другие варианты.

Ранее сам Шевченко говорил о том, что хочет попробовать свои силы в работе с клубом. После ухода из сборной Украины все ждали, что он будет рассматривать предложения только от клубов, но, как выяснилось, специалист не собирается ограничивать себя в выборе.

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После Евро-2020 Шевченко отдохнул с семьей, а теперь рассматривает варианты продолжения тренерской карьеры.

Сейчас я свободен, надо будет смотреть некоторые варианты. Это касается клубов и других сборных тоже. Посмотрим. Это должно быть что-то амбициозное, всегда приятно работать с такими командами. Повторю, это может быть клуб или другая сборная. Мы рассматриваем различные варианты,

– заявил Шевченко.

Отметим, уход Шевченко из сборной Украины был неожиданным, УАФ более двух недель надеялась, что Реброву удастся разорвать контракт с Аль-Айном и возглавить "желто-синих", но в итоге команду временно доверили Александру Петракову.

В трех матчах квалификации на ЧМ-2022 Украина набрала всего 3 очка, что затрудняет выход в финальную часть Мундиаля. 1 и 4 сентября "желто-синие" сыграют против Казахстана и Франции.