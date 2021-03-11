Донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європі поступився Ромі з рахунком 0:3.

Ліга Європи, 1/8 фіналу, 1-й матч

Рома – Шахтар – 3:0

Голи: Пеллегріні, 23, Ель-Шаараві, 73, Манчіні, 77

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Матч відбувся за повного контролю господарів. Шахтар не зумів нічого створити в атаці, натомість Рома завдяки швидким випадам практично гарантувала собі місце в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Трубін декілька разів проявив майстерність, проте з ударом Пеллегріні впоратися не зміг. У перерві Каштру не зумів достукатися до своїх підопічних, і в другому таймі "гірники" відзначилися лише небезпечним моментом Мораєса.

Натомість Ель-Шаараві, який вийшов на заміну, спокійно розібрався з Додо та Вітао і подвоїв перевагу господарів. Гол Манчіні після кутового поховав усі надії Шахтаря. Звісно, у футболі бувають і дива, але відсутність голу на виїзді та розгромна поразка не дозволяють вірити у чудо.