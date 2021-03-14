Шабанов допоміг Легії наблизитись до чемпіонства
Захисник Динамо Артем Шабанов, який виступає за Легію на правах оренди, допоміг команді здобути чергову перемогу.
Источник:24 канал
У матчі 21 туру чемпіонату Польщі Легія приймала Варту з Познані.
Цікаво Євро-2020: зірковий Ван Дейк пропустить турнір і не зіграє проти України
Захисник господарів Артем Шабанов провів на полі весь матч, а Русин не потрапив до заявки. Легія забила швидкий гол, і попри пропущений м'яч зуміла піти на перерву за переваги у рахунку.
По перерві Младеновіч оформив дубль, тож гол Купчака з пенальті не завадив Легії втримати перемогу та закріпитися на вершині турнірної таблиці із 45 очками в активі.
Чемпіонат Польщі, 21-й тур
Легія – Варта – 3:2
Голи: Младеновіч, 3, 60, Вшолек, 30 – Гржесік, 27, Купчак, 79, (пен.)
Таким чином, Легія набрала 45 очок та закріпилась на першому місці, Варта з 26 пунктами залишилась десятою.
https://football24.ua/svit_tag36/
Поделиться новостью