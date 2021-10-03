Сенсационное поражение Бенфики – Яремчук забивает, но VAR отбирает гол в украинца: видео
Источник:24 канал
Еще в среду Бенфика победила Барселону 3:0. Однако уже в воскресенье проиграла дома Портимоненсе. Как следствие, первое поражение в сезоне.
Роман вышел в стартовом составе Бенфики. Уже на 12-й минуте он получил желтую карточку за грубый фол против Педрао.
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На старте второй половины встречи Яремчук отметился голом в фирменном стиле. Украинец успел отпраздновать, но вскоре рефери взятие ворот отменил. VAR зафиксировал положение вне игры длиной в 31 сантиметр.
А потом единственный гол забили гости. Защитник Портимоненсе Лукас Посиньоло оказался самым расторопным во владениях лиссабонцев при подаче от углового. Бразилец удачно сыграл на ближней штанге и пробил головой.
Яремчука заменили на 89-й минуте. От WhoScored он получил самую низкую оценку среди всех игроков стартового состава Бенфики – 6,31.
Незасчитанный гол Яремчука
Чемпионат Португалии, 8 тур
Бенфика – Портимоненсе 0:1
Гол: Лукас Посиньоло, 66.