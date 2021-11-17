Сегодня было 15 львов на поле, – Бущан о своих сейвах и жеребьевке плей-офф

Один из героев поединка в Боснии и Герцеговине рассказал о своих впечатлениях от заключительной игры группового этапа. В частности, Георгий Бущан прокомментировал свои сейвы.

– Трудно складывалась игра, потому что понимали, что нам нужна только победа. Я думаю, что было заметно – абсолютно все игроки мечтали о победе.

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– Ваш невероятный сейв в конце первого тайма. Как все выглядело вашими глазами?

– Это было, наверное, на автомате. Я не могу это вспомнить. Это был игровой момент. Если бы добили, то потом говорили, что Бущан отбил перед собой. А так повезло, что человек не попал по мячу, а затем ударили мимо ворот. Теперь можно рассказывать все, что угодно.

– Действительно феерический матч в вашем исполнении. Еще два суперсейва во втором тайме и звание "Лев матча".

– Сегодня было 15 львов на поле и еще 10 сидели на скамейке.

– Александр Петраков называл этот поединок матчем года. Украина выполняет промежуточное задание.

– Задача минимум. Если оглядываться назад, и мы это понимали прекрасно, обсуждали в команде, мы могли обыграть финнов и Казахстан в Киеве, если бы были болельщики. Если бы в Казахстане игра сложилась более удачно, то сегодня вышли бы с первого места.

– Теперь плей-офф.

– Ждем жребий. Мы сильно не будем радоваться. Там хорошие команды.

Следует добавить, что Георгий Бущан провел "сухой" матч в Зенице. Украина впервые не пропустила в отборочном турнире за выход на ЧМ-2022.