Сборная Украины прибыла в Сараево – "желто-синие" перед игрой с Боснией в полном боевом составе

Уже завтра состоится "матч года" против Боснии, в котором решится судьба сборной Украины по отбору на ЧМ-2022. Состав нашей команды перед важным поединком потерь не понес.

Национальная сборная Украины прибыла в Сараево, где завтра состоится последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Боснии. "Желто-синие" прибыли на матч в полном составе, никаких травм или нареканий на здоровье у наших футболистов нет.

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Предматчевая тренировка и медицинские мероприятия сегодня пройдут в городе Зеница. Петраков и один из футболистов дадут пред матчевую пресс-конференцию в 18:30, а тренировка команды начнется в 19:00.

На игру с Боснией сборная Украины прибыла в следующем составе:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош), Виктор Коваленко (Специя).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбык (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).



