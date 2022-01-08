Сборная Украины может спровоцировать завершение карьеры Бейла – что для этого нужно

Звездный хавбек Гарет Бэйл устал от футбола. 32-летний футболист может завершить карьеру уже этим летом.

Контракт Гарета Бэйла с мадридским Реалом завершается этим летом. Лидер сборной Уэльса не слишком торопится искать варианты продолжения карьеры.

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Хавбек не прочь завершить карьеру, ведь он потерял мотивацию играть в футбол. Все будет зависеть от квалификации на ЧМ-2022 – если Уэльс получит право играть на Мундиале, то Бейл найдет новую команду, чтобы подойти к большому турниру в лучшей форме.

Напомним, что за одну из путевок на чемпионат мира в Катаре соревнуются 4 команды: Украина, Шотландия, Австрия, Уэльс. 24 марта состоятся матчи Шотландия – Украина и Уэльс – Австрия. 29 марта победители пар встретятся между собой и выяснят, кто поедет на ЧМ-2022.

Таким образом, сборная Украины потенциально может повлиять на решение Гарета Бэйла о завершении карьеры.