Русскоязычность и дружба с Абрамовичем: почему сборная Польши отказалась от Шевченко

Андрей Шевченко не перейдет работать на тренерский мостик сборной Польши. Специалист продолжит творческий отпуск после отставки в Дженоа.

Как утверждают польские СМИ, Шевченко не смог договориться с Дженоа о досрочном расторжении контракта на своих условиях. "Грифоны" ответили отказом и продолжат платить украинскому специалисту зарплату.

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Но контракт с Дженоа – не единственная причина, почему поляки очень осторожно относились к Шевченко. 24 марта "Кадра" сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России. Украинский специалист – русскоязычный, живет в Лондоне и тесно общается с российским олигархом Романом Абрамовичем. Эти факторы вызвали многие вопросы, которые не способствовали бы положительной атмосфере перед ответственным матчем.

Скорее всего, сборную Польши возглавит Адам Навалка, работавший с командой до 2018 года. Имя нового тренера "Кадры" объявят 31 января.

Теперь Шевченко нужно искать новое место работы. Провал в Дженоа не посодействовал его репутации, потому поиски могут затянуться.