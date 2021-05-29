Рудько завоевал "Золотую перчатку" чемпионата Кипра

29 мая 2021 , 11:03
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Источник:

ФК Пафос

Карьера украинского голкипера Артура Рудько в чемпионате Кипра складывается довольно успешно.

Бывший голкипер киевского Динамо Артур Рудько, который сейчас выступает за кипрский Пафос, стал обладателем приза "Золотая перчатка".

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В сезоне 2020/21 он провел наибольшее количество сухих матчей, что позволило ему стать обладателем награды.

Всего за сезон Рудько сыграл 38 матчей, пропустил 35 голов и отстоял на ноль 15 матчей.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський