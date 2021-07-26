Растрата таланта или правильное карьерное решение: что ожидает Лунина в новом сезоне в Реале

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин решил не идти в аренду, а бороться за место в основе. Вокруг этого решения много дискуссий, ведь без игровой практики талант вратаря ничего не стоит.

Сейчас мадридский Реал готовится к сезону 2021/22 под руководством нового тренера – звездного Карло Анчелотти. Украинский фанатам специалист известен благодаря триумфу Милана в Лиге чемпионов в 2003 году и решающему пенальти Шевченко.

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На время товарищеских матчей Андрей Лунин выполняет роль основного вратаря, и даже сыграл один тайм с капитанской повязкой на руке. Итальянский тренер доверяет украинцу, но вряд ли настолько, что реально рассматривает его как прямого конкурента Тибо Куртуа. Как только бельгиец вернется из отпуска, Лунину придется занять привычное место на скамейке запасных.

Даже тренировки в Реале не заменят Лунину игровой практики​ / Фото Getty Images

22 года – это не тот возраст, когда голкипер может позволить себе засидеться. В это время как никогда важна игровая практика, которая позволит полностью раскрыть весь имеющийся потенциал. Без игр поддерживать форму только на тренировках практически невозможно, это подтвердит любой футболист.

Спасти Лунина хотел Овьедо, ранее уже арендовал украинца. В сезоне 2019/20 Андрей сыграл за эту команду более десятка матчей и прекрасно себя проявил. Клуб был не прочь продолжить сотрудничество, но Андрей решил остаться на Сантьяго Бернабеу и бороться за место в основе. Закончилось это печально – за весь сезон он сыграл лишь один кубковый матч, в котором звездный Реал потерпел поражение от очень скромного Алькояно, который играет двумя дивизионами ниже.

Недавно Овьедо снова протянул руку помощи, предложив летнюю аренду. Анчелотти был не прочь отпустить Андрея, ведь как никто понимает, насколько практика важна для раскрытия потенциала. Проявив себя в аренде, Лунин мог бы навязать Куртуа большую конкуренцию, потому что со скамейки запасных для опытного вратаря никакой угрозы он не несет. Куртуа может ошибаться, но ни один его фейл не мотивирует Анчелотти поставить в основу молодого резервиста, год просидел без дела.

Лунин решил снова попробовать завоевать место в основе​ / Фото Getty Images

Казалось, прошлый сезон дал Лунину урок, и в дальнейшем Андрей будет цепляться за возможность играть. Впрочем, похоже на то, что выучил он его плохо. В новом сезоне украинец снова будет больше наблюдать, а не играть, с надеждой на кубковые матчи и то, что его команда продвинется в турнире как можно дальше. Максимум, на который он может рассчитывать – до 10 матчей.

Сезон в Сегунде состоит из 42 игр. Сыграть даже 30 матчей и активно защищать ворота, поскольку Овьедо далеко не фаворит чемпионата, было бы гораздо ценнее для таланта, чем несколько матчей в рамке Реала, в штрафную которого надо еще дойти.

Футбол – непредсказуемая игра со многими сюрпризами. Травма Куртуа или иной фактор может подарить Лунину желанный шанс. Но пока фортуна не сжалится, Андрею придется отражать удары только на тренировках, где зрителей точно меньше, чем на трибунах Сегунды.