Роналду установил "вечный" рекорд и дал пощечину сопернику: брутальное видео

Вечер среды стал особенным для одного из лучших игроков в истории. Криштиану не забил пенальти, отличился неспортивным поведением, а затем оформил спасительный дубль на последних минутах.

Перед поединком против Ирландии лидер португальской команды получил награду лучшему бомбардиру Евро-2020. А уже на 12-й минуте капитан сборной Португалии мог открыть счет, однако не реализовал пенальти.

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Правда, этому предшествовал неоднозначный эпизод. Защитник ирландцев Дара О'Ши отбросил мяч с отметки, за что ему досталось от Роналду. Рефери Матей Юг решил обойтись без наказаний и провел с игроками профилактическую беседу.

На последней минуте первого тайма гости открыли счет – отличился Джон Эган. Интрига сохранялась до самого финального свистка, когда Криштиану дважды завис в воздухе и принес Португалии три пункта. Победоносное взятие ворот случилось на 6-й компенсированной минуте!

Еще несколько статистических моментов. Поединок в Алгарве стал для КриРо 180-м в составе сборной – это повторение европейского рекорда испанца Серхио Рамоса. Еще одно глобальное достижение – португалец забил 111-й гол за национальную команду и превзошел иранца Али Даеи. Отныне Роналду лучший бомбардир сборных в истории.

Обзор матча

Отбор ЧМ-2022, группа А

Португалия – Ирландия 2:1

Голы: Роналду, 89, 90+6 – Эган, 45.