Ребров стартовал в Эмиратах яркой победы: сорванные переговоры со сборной не сказались на игре

Подготовка Аль-Айна к новому сезону была напряженной из-за возможности ухода главного тренера Сергея Реброва. Но в итоге специалист не договорился о разрыве контракта и остался в команде.

Чемпионат ОАЭ, 1-й тур

Хорфаккан – Аль-Айн – 1:3

Голы: Аль Хаммади, 48 – Лаба, 37, 74, (пен.), Отон, 88

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Дебютный матч Реброва на тренерском мостике Аль-Айна прошел замечательно. В конце первого тайма его подопечные вышли вперед, но пропустили после отдыха в раздевалке.

Впрочем, команда украинского специалиста доминировала на поле, поэтому сомнений в победителе встречи не возникало. Сначала Лаба оформил дубль с пенальти, а в конце игры Отон поставил точку. Уверенная победа – отличный дебют Реброва в Эмиратах.

Напомним, 47-летний специалист был главным претендентом на пост главного тренера сборной Украины. Боссы Аль-Айна не захотели разрывать контракт, поэтому Ребров пока остался в Эмиратах, а "желто-синими" в квалификации на ЧМ-2022 будет руководить Александр Петраков.