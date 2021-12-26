Ребров шагает к очередному чемпионству – Аль-Айн снова победил
Источник:24 канал
Дела Сергея Реброва в чемпионате ОАЭ складываются наилучшим образом. Его подопечные снова отпраздновали победу.
Чемпионат ОАЭ, 11-й тур
Аль-Айн – Аль-Наср – 3:1
Голы: Гуанка, 47 (с пен.), 71, Барман, 81 – Тагли, 65
Нереализованный пенальти: Рахими, 40 (Аль-Айн)
Удаление: Абеид, 73 (Аль-Наср)
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Аль-Айн в домашних стенах не ощутил сопротивления от Аль-Насра. Подопечные Сергея Реброва с первых минут завладели инициативой, но забитых голов пришлось ждать только во втором тайме – Рахими перед перерывом не забил пенальти.
На старте второго тайма Аль-Айн снова получил право на 11-метровый – Гуанка обыграл голкипера. Гости сравняли счет, но Гуанка оформил дубль, а Барман после удаления в составе Аль-Насра снял все вопросы о победителе матча.
После 11 туров Аль-Айн возглавляет турнирную таблицу и опережает ближайшего преследователя на 7 очков.