Ребров разрывает Эмираты Аль-Айн снова победил и возглавил турнирную таблицу – видео триумфа

Дела Сергея Реброва, который должен был возглавить сборную Украины, состоят лучшим образом. Аль-Айн под его руководством демонстрирует очень хорошую игру.

Чемпионат ОАЭ, 2 тур

Аль-Айн – Эмирейтс Клаб – 2:0

Голы: Мэри, 27 Лаба, 43

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Во втором туре подопечные Реброва не почувствовали проблем с Эмирейтс Клаб и решили судьбу матча еще до перерыва. Аль-Айн в стартовых двух матчах чемпионата добыл максиммальных 6 очков и возглавил таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Напомним, что Ребров был главным претендентом на замену Шевченко в сборной Украины, но не смог разорвать контракт с Аль-Айном. Команду временно поручили Александру Петракову, который будет руководить "желто-синими" в матчах квалификации на ЧМ-2022.