Ребров продолжает чемпионское шествие – Аль-Айн не оставил шансов аутсайдеру

Украинский тренер Сергей Ребров стал ближе к празднованию очередного чемпионства. Специалист сможет добавить в коллекцию награду из ОАЭ.

Чемпионат ОАЭ 2021/22, 14-й тур

Аль-Айн – Хорфаккан – 4:1

Голы: Рахими, 19, Лаба, 41, (пен.), 64, Гуанка, 59 – Нассер, 50

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Подопечные Сергея Реброва реабилитировались перед своими фанатами за проигрыш в чемпионате и вылет из Кубка. В противостоянии с аутсайдером Аль-Айн не почувствовал трудностей и одержал убедительную победу.

Сейчас у Аль-Айна в активе 33 очка, он опережает ближайшего преследователя на 6 очков. Команда претендует на чемпионство, поэтому нуждается в победе в каждом матче.

Контракт Сергея Реброва с Аль-Айном действует до конца сезона в ОАЭ. Ранее раздавались слухи, что после работы на Ближнем Востоке специалист возглавит сборную Украины.