Реал готов попрощаться с Лунином – королевский клуб на место украинца подпишет звезду

Похоже, что мадридский Реал готовится к уходу украинского голкипера Андрея Лунина. В скором времени в команду придет звездный вратарь.

Андрей Лунин сидит в Реале без игровой практики, что очень вредит прогрессу талантливого голкипера. В Мадриде понимают проблему и ищут варианты решения.

Интересно Супряга не подходит Сампдории, – агент объяснил подписание звездного конкурента украинца

Королевский клуб не собирается прощаться с украинцем навсегда, в клубе возлагают на него большие надежды. Именно поэтому Лунин в следующем сезоне отправится добывать игровую практику в аренде.

На его место исполнять роль дублера придет Давид Оспина. Этим летом завершается его контракт с Наполи, переговоры о переходе звездного голкипера уже ведутся. 33-летний колумбиец не прочь подстраховать Тибо Куртуа и быть на вторых ролях.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего 2 матча в Кубке Испании. В матче Ла Лиги в футболке Реала ему играть еще не приходилось.