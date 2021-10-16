Путивцев принял польское гражданство: он выступал за сборную Украины

Футболист польской Термаликы Артем Путивцев принял кардинальное решение. Теперь защитник имеет польский паспорт.

Артем Путивцев решил принять польское гражданство. 33-летний футболист уже получил все необходимые документы.

Интересно Коноплянка вновь получил травму: хавбек проваливает карьеру в Шахтере

Отметим, что в польскую Термалику Артем перешел из харьковского Металлиста в 2016 году. Он сыграл за команду 179 игр, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Он также сыграл 1 матч в составе национальной сборной Украины. Это произошло 24 марта 2016, "желто-синие" играли против Кипра.

Также Путивцев попадал в резервный список Михаила Фоменко на Евро-2016.