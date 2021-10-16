Путивцев принял польское гражданство: он выступал за сборную Украины
16 октября 2021 , 12:18Читати новину українською
Источник:сайт Термалики
Футболист польской Термаликы Артем Путивцев принял кардинальное решение. Теперь защитник имеет польский паспорт.
Артем Путивцев решил принять польское гражданство. 33-летний футболист уже получил все необходимые документы.
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Отметим, что в польскую Термалику Артем перешел из харьковского Металлиста в 2016 году. Он сыграл за команду 179 игр, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.
Он также сыграл 1 матч в составе национальной сборной Украины. Это произошло 24 марта 2016, "желто-синие" играли против Кипра.
Также Путивцев попадал в резервный список Михаила Фоменко на Евро-2016.Сенсация года: легендарный Роберто Карлос может возглавить скромную сборную