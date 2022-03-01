Путин, ты с*кин сын, – Зозуля верит в победу Украины и напоминает миру, кем является агрессор

Футболист испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля продолжает умело расставлять акценты. Украинец коротко, но метко ответил на вопросы журналиста.

Испанский журналист обратился за комментарием к игроку Фуэнлабрады сразу после тренировки. Роман Зозуля рассказал о своем отношении к войне на его Родине.

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"Мы выиграем эту войну. Путин, ты с*кин сын", – сказал украинец. Ранее Роман называл президента РФ реинкарнацией Гитлера.

Также Зозуля активно участвует в российско-украинской войне не только в информационном пространстве, но и финансово помогает нашей армии. Недавно футболист сообщил о сборе средств для ВСУ.

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