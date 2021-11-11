Проклятие продолжается: сборная пропускает от Болгарии несмотря на полное преимущество – видео

Сборная Украины проводит товарищеский матч против Болгарии. "Желто-синие" доминируют на поле, но конвертировать моменты в забитые голы не могут.

Украина полностью владеет ситуацией на поле, но одной ошибки хватило Болгарии, чтобы открыть счет в матче. Защита "желто-синих" наварила гол на ровном месте.

На 35-й минуте матча Матвиенко запустил свечу в воздух, Тымчик не разобрался с Бущаном, и Кирилов спокойно расстрелял наши ворота с близкого расстояния. 0:1 – Украина пока проигрывает в товарищеском матче с Болгарией.