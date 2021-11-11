Проклятие продолжается: сборная пропускает от Болгарии несмотря на полное преимущество – видео
11 ноября 2021 , 20:43Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Украины проводит товарищеский матч против Болгарии. "Желто-синие" доминируют на поле, но конвертировать моменты в забитые голы не могут.
Украина полностью владеет ситуацией на поле, но одной ошибки хватило Болгарии, чтобы открыть счет в матче. Защита "желто-синих" наварила гол на ровном месте.
На 35-й минуте матча Матвиенко запустил свечу в воздух, Тымчик не разобрался с Бущаном, и Кирилов спокойно расстрелял наши ворота с близкого расстояния. 0:1 – Украина пока проигрывает в товарищеском матче с Болгарией.