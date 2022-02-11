В Польше Коноплянка может стать звездой, – Маркевич верит в возрождение бывшего подопечного

Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка близок к переходу в польскую Краковию. "Горняки" готовы отпустить звезду совершенно бесплатно.

По мнению бывшего наставника Днепра Мирона Маркевича, чемпионат Польши – отличный вариант для его бывшего подопечного. Местный уровень достаточно солидный, а опыт Евгения позволит ему быть полезным в новой команде.

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Станет ли Евгений топ-звездой в Польше? Конечно. Даже уверен в этом. У Евгения хорошее мастерство. Почему нет? Всё зависит от него самого. Ему просто нужно прийти в чувство,

– уверен Маркевич.

Сейчас Краковия находится на 9-м месте в турнирной таблице. Желание подняться выше может открыть дорогу Коноплянке сразу в стартовый состав.

В текущем сезоне Евгений провел на поле всего 47 минут. Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби не взял его на зимний предварительный сбор. Контракт звезды с донецким клубом рассчитан до конца текущего сезона, но клуб готов отпустить футболиста как можно скорее и абсолютно бесплатно.