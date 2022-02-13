В Польше давно не было такого игрока, – тренер Краковии в восторге от Коноплянки

Приход Евгения Коноплянки в Краковию стал сюрпризом для местного футбола. В Экстраклассе практически нет игроков с таким послужным списком, как у украинца.

Главный тренер Краковии Яцек Зелински доволен приходом Коноплянки в команду. Специалист уверен, что украинец принесет команде много пользы.

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Очень счастлив, что Евгений уже с нами. К нам присоединился игрок с такими достижениями – кроме Лукаса Подольски в чемпионате Польши долго не было такого игрока. Думаю, он усилит команду,

– сказал тренер.

Зелински отметил, что Евгений находится в хорошей физической форме, поэтому ему остается только набрать необходимые кондиции. Сделать это помогут интенсивные тренировки и игровая практика.

Конечно, нам нужно подготовить его, перестроить, потому что он практически не играл. Его навыки очень хорошие – нашим молодым игрокам будет у кого поучиться,

– считает специалист.

Контракт Коноплянки с Краковией рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В сезоне 2021/22 в составе Шахтера ему удалось сыграть всего 47 минут.