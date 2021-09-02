Подарок для Украины: лучшие звездные игроки Франции могут пропустить матч с "желто-синими"

Уже вскоре, 4 сентября, Украина и Франция встретятся на поле НСК "Олимпийский" в рамках квалификации на ЧМ-2022. Состав действующих чемпионов мира может понести существенные потери.

Защитник сборной Франции Жюль Кунде был удален в матче против Боснии и Герцеговины, поэтому приехать на матч в Киев не сможет. Но это не вся головная боль Дидье Дешама.

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Хавбек Челси Нголо Канте, который стал лучшим полузащитником прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, получил травму и покинул расположение сборной. Его уже заменил футболист Ювентуса Эдриен Рабйо.

Кроме того, звездный нападающий Килиан Мбаппе почувствовал боль в икроножной мышце и попросил замену в конце матча с боснийцами. Форвард пройдет детальное медицинское обследование, которое определит серьезность повреждения. Существует вероятность, что против Украины он не сыграет.

Напомним, Франция имеет в активе 8 очков после 4 игр и возглавляет группу D. В копилке Украины только 4 очка.