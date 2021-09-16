Пятов пробился в десятку голкиперов-ветеранов Лиги чемпионов: у украинца звездная компания

Донецкий Шахтер в Тирасполе сенсационно уступил Шерифу со счетом 0:2. Юбилейный матч Андрея Пятова в Лиге чемпионов удачным не назовешь.

Матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов стал для голкипера Шахтера Андрея Пятова 70-м на турнире. Юбилей испортило поражение тираспольцам со счетом 0:2.

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Украинский вратарь стал лишь 10-м кипером, кому удалось достичь этой отметки. Ранее это удавалось Касильясу, Буффону, Нойер, Чеху, Вальдесу, ван дер Сару, Кану, Шовковскому и Дида.

Напомним, Андрей Пятов вернулся в основу Шахтера после травмы молодого Трубина, но пока не впечатляет надежностью игры.