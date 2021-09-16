Пятов пробился в десятку голкиперов-ветеранов Лиги чемпионов: у украинца звездная компания
16 сентября 2021 , 11:06Читати новину українською
Источник:Zorya Londonsk
Донецкий Шахтер в Тирасполе сенсационно уступил Шерифу со счетом 0:2. Юбилейный матч Андрея Пятова в Лиге чемпионов удачным не назовешь.
Матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов стал для голкипера Шахтера Андрея Пятова 70-м на турнире. Юбилей испортило поражение тираспольцам со счетом 0:2.
К теме Наши в Лиге чемпионов: провал Шахтера, Соболь против Месси, отмашка Зинченко и 9 голов
Украинский вратарь стал лишь 10-м кипером, кому удалось достичь этой отметки. Ранее это удавалось Касильясу, Буффону, Нойер, Чеху, Вальдесу, ван дер Сару, Кану, Шовковскому и Дида.
Напомним, Андрей Пятов вернулся в основу Шахтера после травмы молодого Трубина, но пока не впечатляет надежностью игры.Харатин помог Легии опозорить Спартак в Москве