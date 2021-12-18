Петраков – мужик, умеющий держать удар, – Федецкий о жребии Лиги наций и "Англии номер два"

Бывший футболист национальной команды прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги наций сезона 2022/2023. Кроме того, Артем Федецкий поделился мнением по поводу будущего Александра Петракова во главе сборной Украины.

"Как ни крути, мы фавориты этой группы. К тому же нам придется играть с шотландцами, мы их лучше изучим и это для нас будет хорошим уроком на будущее. Хотя этот соперник нам по силам. Свой уровень нужно показывать на поле и стремиться к стабильным европейским сборным", – говорит Артем в комментарии Сборная24.

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Федецкий советует сконцентрироваться на мартовском поединке плей-офф с Шотландией:

"Я бы не делал акцент и не выбирал, что важнее: плей-офф или Лига наций. Для меня, бывшего футболиста, самый важный матч – следующий. Традиционно отыграл поединок, отдохнул 24 часа, морально восстановился, прошел реабилитацию и подсознательно готовишься к следующей игре. У национальной сборной нет неважных матчей. Сейчас на повестке дня – встреча в Глазго в рамках плей-офф. Конечно, мы должны проходить Шотландию".

Эксперт сравнивает будущего соперника "сине-желтых" с вице-чемпионом Европы:

Шотландия – это Англия номер два. У меня такая параллель напрашивается. Это тот же силовой стиль футбола. Помню их матчи на Евро-2020. Это довольно непростая, неуступчивая сборная. Там все дерутся друг за друга. Мы должны быть готовы к этому.

Также экс-футболист не рекомендует списывать со счетов номинального аутсайдера нашей группы.

Армения – не простая команда, с характером. Это уже не та Армения, которая была 7-10 лет назад, когда их можно было обыграть на одной ноге. Сейчас вообще нет таких сборных, которые можно забрасывать шапками и легко побеждать на классе. Любая команда дает бой и компенсирует недостатки благодаря характеру и самоотдаче.

Кроме того, Артем Федецкий считает, что следует полностью довериться главному тренеру национальной команды:

"У нас такой народ. Сейчас начнут говорить, что надо какого-то иностранного специалиста. Это все бред. Петраков – это тот человек, который заслужил назначение. Заслужил, чтобы у него забрали приставку "и.о." и получил полноценное назначение. Александр Васильевич пытается быть открытым с футболистами, заметно, как он переживает, отдает себя команде и Украине.

Было много критики и скептиков. Ничего не нужно менять. Он заставил ребят поверить, что все в их руках. Петраков – мужик, умеющий держать удар. Дай Бог, будем аплодировать ему все стоя. Нам все по силам. У нас нет другого варианта – две победы в следующих двух матчах. Но команда должна ощущать поддержку общественности, журналистов. Не стоит говорить, что все легко дается, что нам повезло со жребием. Надо серьезно готовиться. Нам по силам воплотить свою мечту и играть в Катаре на чемпионате мира", – считает Артем Федецкий.