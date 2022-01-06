Отличная работа, – Лунин доволен своим дебютным матчем в сезоне

В матче 1/16 финала Кубка Испании Реал уверенно одолел Алькояно со счетом 3:1. Ворота "сливочных" защищал украинец Андрей Лунин.

Для Лунина этот матч стал первым в сезоне 2021/22. Из-за нехватки игровой практики украинец допускал мелкие ошибки, но главный тренер команды Карло Анчелотти остался доволен его игрой.

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22-летний голкипер тоже рад победному результату и проходу в следующий этап.

Отличная командная работа и идем дальше,

– подписал он фотографию, которую выложил после игры в инстаграмм.

Также Карло Анчелотти после игры заявил, что Лунин вскоре сможет получить шанс в матче чемпионата Испании.