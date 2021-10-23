От Милевского и Селезнева все отказались, – Кобин рассказал, почему взял ветеранов в Мынай

Ужгородский Минай удивил футбольную общественность подписанием Милевского, а потом – Селезнева. Для Артема это был последний клуб в карьере, а Евгений сих пор не может отличиться забитым мячом.

Как рассказал уже бывший тренер Мыная Василий Кобин, ни один украинский клуб не был готов работать с этими футболистами. Он знал возможности этих игроков и был готов дать им шанс снова громко заявить о себе.

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Это серьезные, неординарные личности в нашем футболе, так что я не боялся, и я хотел с такими людьми работать, потому что для меня, молодого тренера на старте карьеры – это огромный опыт,

– сказал Кобин.

Специалист добавил, что отказ Милевского выходить на замену – проблема самого футболиста, и из-за этой ситуации между ними нет никакого конфликта.

Приглашение Селезнева было его инициативой, к которой многие отнеслись с недоумением.

Я знал Женин характер, знал и не боялся. Я знал, как он готовится к матчам. Человек умеет забивать голы и отдает 100% сил на поле – тут у меня сомнений нет. В коллективе у Жени серьезный авторитет,

– добавил специалист.

Напомним, Артем Милевский недавно сообщил о завершении профессиональной карьеры, а Евгений Селезнев стремится побить бомбардирский рекорд УПЛ, но пока не забил за Мынай ни одного гола.