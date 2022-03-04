Остановите его, потому что может быть поздно, – Коноплянка обратился к россиянам: видео

Евгений Коноплянка продолжает вести информационную кампанию с целью противодействия агрессору. Футболист призывает граждан РФ наконец-то проснуться и попытаться изменить хоть что-то в собственной стране.

"Я – Евгений Коноплянка, игрок сборной Украины. Я обычный человек и мне врать не очень хочется. Я просто скажу, что происходит в Украине. Зачем мне сейчас нужно все это преувеличивать? Зачем мне наговаривать на тех детей, которых я вижу в интернете, когда просыпаюсь, а сейчас их уже нет. Нет моих родственников, знакомых, друзей. Дома развалены, садики, школы. Зачем?

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Братья, вы едете к нам? На переговоры, а нам просто нравится говорить об этом. Я – один из миллионов людей, которые пытаются донести, что это неправда. Нас, обычных людей, жгут и убивают. Людей, проживающих в подвалах уже седьмой день.

В частности, и моя семья жила так два дня и рассказывала эмоции, когда над головой взрываются бомбы и ракеты. Люди, услышьте. Это не шутки. Остановите его, потому что может быть поздно, и вы можете быть следующими", – сказал Коноплянка.

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