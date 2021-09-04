Опять ничья – Украина расходится миром с Францией на фоне героизма и фарта: обзор матча

В пятом поединке отбора на ЧМ-2022 "сине-желтые" делят очки. На этот раз украинцы сыграли вничью со сборной Франции.

Александр Петраков провел несколько изменений по сравнению с недавним поединком против Казахстана. Александра Караваева заменил Александр Тымчик на правом фланге обороны. В центре поля вышли Тарас Степаненко и Николай Шапаренко, зато травмированного Виталия Буяльского и дисквалифицированного Александра Зинченко не оказалось в заявке. Также с первых минут появились Виктор Цыганков и Сергей Кривцов. В свою очередь Дидье Дешам еще больше освежил состав своей команды – сразу шесть изменений по сравнению с матчем против Боснии и Герцеговины.

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Хозяева начали активнее и создали полумоменты с участием Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. Французы ответили ударом головой от Поля Погба после подачи углового – Андрей Пятов выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки. Еще опаснее было после удара Антуана Гризманна – рядом со штангой.

Украинская национальная команда / фото Getty Images

На 35-й минуте подопечные Петракова создали невероятный момент. Цыганков выполнил угловой точно на Ярмоленко, который "отклеился" от Адриена Рабьо и в касание пробил. Уго Льорис в бешеном прыжке выстрел парировал, а добиванию Ильи Забарного с линии вратарской не хватило малости – мяч пролетел в сантиметрах от перекладины! Проходит две минуты и снова Ярмоленко на ударной позиции после наигранного розыгрыша "стандарта" и паса Цыганкова. Хитро, впрочем несильно.

Вскоре в центре поля заваливается Цыганков. Все замирают в ожидании – неужели снова травма? Врачи колдуют над Виктором и он возвращается на поле. А уже через две минуты Цыганков и Яремчук создают атаку, которая становится голевой. Завершает выпад "сине-желтых" роскошным ударом Николай Шапаренко – 1:0!

Николай Шапаренко празднует гол / фото Getty Images

Сразу после перерыва действующие чемпионы мира отыгрались. Кингсли Коман выполнил навес с правого фланга в штрафную, где украинцы дважды проиграли свои дуэли. Все завершилось ударом в упор от Антони Марсиаля – Пятов бессилен.

Украинцы качественно отреагировали на пропущенный гол. У французов возникали моменты, однако хозяева пытались отвести игру от своих ворот. Несмотря на это, подопечные Дешама атаковали очень остро. Навес Гризманна и удар головой Курта Зума – нам откровенно везет и мяч летит выше. Еще больше фарта на 77-й минуте. Мусса Диаби, который несколькими минутами ранее вышел на замену, с близкого расстояния бьет в штангу.

Последние минуты поединка проходят в невероятном напряжении. Гости стремительно атакуют, украинцы создают сопротивление и пытаются выбежать в контратаки. Славко Винчич добавляет шесть минут, которые завершаются без опасных моментов. Украина в пятый раз в квалификации играет вничью, а Франция не может выиграть в пяти поединках подряд. В группе D все только начинается.

Обзор матча

Отбор ЧМ-2022, 5 тур

Украина – Франция 1:1

Голы: Шапаренко, 44 – Марсиаль, 50.