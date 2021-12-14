Он же не Вася из села, – Селезневу "прилетело" от Воробея за угрозы журналисту

Нападающий Мыная Евгений Селезнев попал в очередной скандал. На этот раз – из-за угроз ведущему "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву.

В эфире программы Сеньков сообщил о том, что Селезнев нарушал режим. Футболисту это не понравилось, поэтому он решил в грубой форме "наехать" на журналиста. Сенькив выложил записи разговора на ютуб, и они сразу вызвали большой резонанс.

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Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей недоволен поведением Селезнева. По его мнению, футболисту следует сосредоточиться на игре, а не тратить энергию на выяснение отношений.

"Я к этому отношусь негативно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда довольны, есть недовольны. И всегда будут провокации. Тем более, Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какой-то деревни.

Всегда его исподтишка будут снимать, с трибун его будут провоцировать. Нужно уметь сдерживать себя. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе некий пиар. И таких людей много, но и хороших очень много", – сказал Воробей.

Отметим, что для рекорда в чемпионате Украины Селезневу нужно забить еще 7 голов. В текущем сезоне он сумел отличиться только один раз – в домашнем матче против Ингульца.