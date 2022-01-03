Он прекрасно подходит для АПЛ, это факт, – Шевчук верит в успех Мыколенко в Эвертоне

В первый день нового года Виталий Мыколенко официально стал игроком Эвертона. Уже в скором времени он получит шанс проявить себя в сильнейшей лиге мира.

По мнению бывшего защитника Шахтера и сборной Украины Вячеслава Шевчука, переход Мыколенко в Эвертон – отличная новость для украинского футбола. Несмотря на молодой возраст, Виталий имеет большой опыт и требует новой конкуренции и вызовов, чтобы не остановиться в развитии.

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Конечно, футболисту нужно время для адаптации к новой стране, команде, чемпионату и требованиям тренера. Но класс Виталия позволяет надеяться, что он сможет проявить себя и закрепиться в основе команды.

"То, что Мыколенко по своим качествам отлично подходит для английской Премьер-лиги, является фактом. У Виталия неплохая скорость, передача. Он силен в единоборствах. Может сыграть не только левого защитника, но и левого центрального при обороне в три защитника", – сказал Шевчук.

Напомним, Эвертон выложил за Виталия Мыколенко около 20 миллионов евро. Его контракт с "ирисками" рассчитан до июня 2026 года.