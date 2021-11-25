Он был хорош, – звездный обидчик Шахтера Джеко отметил игру Трубина

Донецкий Шахтер на выезде уступил Интеру и упустил шансы на еврокубковую весну. Дубль в ворота "горняков" оформил Эдин Джеко.

Боснийский форвард, который из-за травмы не смог сыграть против сборной Украины и помешать "желто-синим" пройти в плей-офф отбора на ЧМ-2022, "отыгрался" на Шахтере. Футболист доволен выступлением своей команды.

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Интер подписал меня забивать голы, и я стараюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь тоже был хорош. Нам нужно было сохранять терпение и не пропустить,

– сказал Джеко.

После 5 туров группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер набрал всего 1 очко и потерял все шансы на еврокубки. Последний матч в ЛЧ дончане сыграют против Шерифа, в активе которого 6 очков.

Ранее звучала информация, что Интер заинтересован в трансфере Трубина. Миланский клуб видит в нем преемника возрастного Хандановича.