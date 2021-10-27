Охота на Лунина: в борьбу включился чемпион Франции и испанские середняки

Отсутствие игровой практики заставляет Андрея Лунина задуматься о смене места работы. Слухи о его недовольстве активировали клубы, заинтересованные в усилении вратарской позиции.

Сразу три клуба готовы вступить в борьбу за талантливого украинского голкипера Андрея Лунина. Работать над трансфером футболиста будут французский Лилль и испанские середняки – Гранада и Эспаньол.

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Вместе с тем сообщается, что ни в одной из этих команд Лунин не получит гарантий роли первого номера. Гранада и Эспаньол ищут второго вратаря, чтобы увеличить конкуренцию за место в ворота. Что касается Лилля, то "доги" ищут замену Иво Грбичу, находящемуся в команде в статусе арендованного игрока.

Напомним, Лунин сыграл за Реал только один официальный матч. В прошлом году Зидан доверил ему место в составе на кубковый матч против Алькояно, который "сливочные" сенсационно проиграли и вылетели из турнира.