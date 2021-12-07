Обижая меня, они оскорбляют сборную Украины, – Петраков резко ответил на критику журналистов

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков выслушал много критики по поводу своих решений. Впрочем, специалист не собирается отказываться от своих идей и видения игры.

По мнению Александра Петракова, критика в СМИ довольно часто необоснованна и противоречива. Кроме того, он не понимает, когда доходит до прямых оскорблений.

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"Я главный тренер, у нас одна семья. Если кого-то из футболистов будут оскорблять, то я за него заступлюсь. То же ребята мне говорили. Меня оскорбляет много журналистов. Они этим оскорбляют национальную сборную. Когда это все говорят, надо немного думать.

Откуда знаю мнения журналистов? Я смотрел много программ, читал сначала, но прекратил. Знаете, кто мне это подсказал? Простые люди. Они останавливают меня на улице, фотографируются. Они мне говорят: "Александр Васильевич, мы все вас любим, не читайте интернет". Я перестал читать интернет и чувствую себя отлично. Вернулся к книгам. Павелко заходит в самолет и говорит: "Васильевич, ты как оживший экспонат, с книгой", – рассказал Петраков.

Напомним, под руководством специалиста сборная Украины сумела пробиться в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Первым препятствием на нашем пути будет Шотландия, с которой мы сыграем 24 марта.

В случае успеха "желто-синие" 29 марта будут бороться за право играть на Мундиале в Катаре с победителем пары Уэльс – Австрия.