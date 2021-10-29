Не поддерживал форму, – экс-защитник Шахтера и Украины Бутко верит, что найдет клуб

В летнее трансферное окно бывший защитник Шахтера и сборной Украины Богдан Бутко не смог найти место трудоустройства. Сейчас футболист находится в творческом отпуске.

Впрочем, сам футболист не разочарован ситуацией и верит, что уже зимой наденет футболку нового клуба. После летнего трансферного окна он даже не слишком беспокоился о физических кондициях.

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Так как летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Не очень даже форму поддерживал. Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Хочу продолжать карьеру,

– сказал Бутко.

Напомним, Бутко в последние годы потерял место в Шахтере и ездил по орнедам. Вторую половину сезона 2020/21 он провел в турецком Эрзуруме, по итогам сезона вылетевшем из турецкой Суперлиги.

3 июля у футболиста завершился контракт с Шахтером, найти новую команду летом ему не удалось.