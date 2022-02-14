Не верил, что он забьет оттуда, – звездный Де Лигт шокирован пушечным голом Малиновского

Руслану Малиновскому удалось забить феноменальный гол в ворота Ювентуса. Удержать победу Аталанта не смогла – туринцы сравняли счет в конце игры.

Звездный защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт не верит, что украинцу удался такой удар. По мнению нидерландца, гол с такого расстояния – настоящий шедевр, встречающийся крайне редко.

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Думал, что он не сможет убить оттуда! Я даже Малиновского после матча спрашивал: "Как ты с 30 метров поразил и забил?!" Я никогда не думал, что он сможет забить оттуда,

– удивляется Де Лигт.

Гол в ворота Ювентуса стал для Руслана 6-м в Серии А. Часть сезона украинец вынужден был пропустить из-за восстановления после операции.