Не хуже Неймара: Зинченко похвастался финтом на тренировке сборной Украины
27 июня 2021 , 11:35Читати новину українською
Источник:УАФ
Лидер сборной Украины Александр Зинченко знает, как обращаться с мячом. Футболист не против поделиться секретами и с партнерами по сборной.
Украина продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
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Во время занятия Александр Зинченко проявил свои технические навыки, показав партнерам красивый финт. Футболист легко повторил трюк, который ранее показывали Неймар, Роналдиньо и Джей-Джея Окоча.
Поединок между Швецией и Украиной за право продолжить борьбу на Евро-2020 состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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