Не хуже Неймара: Зинченко похвастался финтом на тренировке сборной Украины

27 июня 2021 , 11:35
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УАФ

Лидер сборной Украины Александр Зинченко знает, как обращаться с мячом. Футболист не против поделиться секретами и с партнерами по сборной.

Украина продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

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Во время занятия Александр Зинченко проявил свои технические навыки, показав партнерам красивый финт. Футболист легко повторил трюк, который ранее показывали Неймар, Роналдиньо и Джей-Джея Окоча.

Поединок между Швецией и Украиной за право продолжить борьбу на Евро-2020 состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський