Не дайте им ни одного голоса, – Коваленко обратился к херсонцам в контексте псевдореферендума

Футболист итальянской Специи опубликовал послание к землякам. Виктор Коваленко призвал жителей Херсона гулять по улицам города с украинскими флагами.

"Херсон! Российские оккупанты готовят референдум по созданию Херсонской народной республики. Не дайте им ни одного голоса. Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух. Мы все единая Украина. Херсон – это Украина!" – написал Коваленко.

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Напомним, накануне появилась информация о возможной организации в Херсоне фейкового референдума о создании псевдореспублики.