Не читайте новости, – Ребров дал особый совет сборной перед "матчем года" с Шотландией

Постепенно приближается матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина. Поединок состоится 24 марта.

В случае победы "желто-синие" сразятся за путевки в Катар с победителем пары Уэльс – Австрия. По мнению Сергея Реброва, подопечные Петракова способны на успех, но для этого нужно готовиться к матчам по-особому.

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Перед матчами с таким напряжением я всегда говорю футболистам: "Как можно меньше читайте и смотрите новости, сосредоточьтесь на подготовке". Считаю, что психологический фактор может стать основным,

– убежден Ребров.

По мнению специалиста, "желто-синим" придется противостоять интенсивному футболу, исповедуемому кельтами. Впрочем, у команды Украины очень много положительных качеств, которые при надлежащем использовании позволят пробиться на чемпионат мира.

Задача пробиться в плей-офф была достигнута – и это самое главное. Теперь нужно двигаться дальше, а не говорить, что плохо, а что хорошо,

– добавил Ребров.

Напомним, после ухода Шевченко из сборной Украины команду должен возглавить Сергей Станиславович, но ему не удалось договориться с Аль-Айном. В итоге команду доверили Александру Петракову, сумевшему вывести "желто-синих" плей-офф.