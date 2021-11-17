Наверное, состарился на лет пять, – Петраков о самом тяжелом периоде работы и приставке "и.о."

После победы над боснийцами наставник "сине-желтых" не скрывал эмоций. Александр Петраков рассказал о планах на будущее.

– Очень доволен, что вышли в плей-офф. Хочу поздравить всех своих ребят за то, что они сделали, свой штаб, они проделали большую работу, помогали мне. Очень хочу поздравить президента Андрея Васильевича Павелко, который поверил в меня и очень поддерживал. И хотел бы поздравить всех болельщиков Украины, простых людей – пусть погуляют сегодня.

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– Сейчас хорошее настроение. Как вы воспринимаете качество футбола?

– Качество игры – это был нервный матч, как я предполагал. Мы поговорили с ребятами, ребята прибавили. Этот комментарий – я не хочу говорить об игре. Это была нервная игра – на результат.

– Ваши замены сработали – Шапаренко отдал на Довбика, и тот нереально хладнокровно использовал свой момент.

– А еще не забил – обыграл и не забил. Нет вопросов ни к кому – ребята хорошо вышли на замену. Запасные ребята все работали, все 25 человек. Все молодцы.

– Попрошу вас кратко подвести итоги квалификации.

– Эти три месяца были самыми тяжелыми в моей футбольной жизни. Пройти снова – это очень тяжело. Я, наверное, состарился на лет пять. Я очень доволен – уже здесь, как говорится, адаптировался.

– Какие планы на плей-офф?

– У меня нет никаких планов, я – исполняющий обязанности. Что будет дальше, я не знаю. Мы сделали всего 50% от того, что нужно. Впереди тяжелый плей-офф, там очень тяжелые соперники. Знаю, что ребята никого не боятся. У нас хорошая команда, очень хороший коллектив. Кто бы ни был – мы будем играть. Наша цель – поехать в Катар.

– Сегодня Франция помогла. Нет ли идеи отправить Дидье Дешаму бутылку хорошего вина?

– Я это решу с президентом. Не знаю, как это делается. Думаю, что нужно отправить телеграмму, сказать "спасибо" за порядочность. Это слово забыто в обществе. Поздравляю всю Украину.

Победа в Боснии и Герцеговине гарантировала украинцам второе место и место в плей-офф за выход на ЧМ-2022.