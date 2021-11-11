Настоящая пушка: Степаненко фантастическим голом сравнял счет в игре с Болгарией – видео шедевра

Сборной Украины наконец-то удалось "размочить" ворота сборной Болгарии. На 75-й минуте игры красивым голом отличился Тарас Степаненко.

В товарищеском матче против Болгарии сборная Украины создала десятки моментов, но забить гол смогла только на 75-й минуте. Невероятный удар удался хавбеку Тарасу Степаненко.

К теме Проклятие продолжается: сборная пропускает от Болгарии несмотря на тотальное преимущество – видео гола

Хавбек отважился на выстрел из-за пределов штрафной. Кроме того, мяч был под правой ногой Степаненко, которая не является его рабочей. Впрочем, мастерство и нотка удачи – и в ворота Болгарии залетает шедевр. У голкипера не было никаких шансов.