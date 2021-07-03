"А в нашого Шеви хлопці, як ті леви": футбольная интерпретация песни "Шум" покоряет сеть – видео
3 июля 2021 , 20:20Читати новину українською
Источник:Фейсбук Костянтина Ізюмова
Уже через несколько часов сборная Украины сразится с Англией за путевку в полуфинал Евро-2020. Болельщики поддерживают национальную команду всеми возможными способами.
В 22:00 начнется исторический матч для сборной Украины. "Желто-синие" имеют шанс пройти в полуфинал Евро-2020.
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В сети пользователи всячески поддерживают нашу команду, а некоторые даже сочиняет песни. Константин Изюмов адаптировал песню "Шум", которая звучала на Евровидении, под футбольный праздник. Песня изрядно заряжает и должна помочь нашей команде одержать важную победу.
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