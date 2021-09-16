Наши в Лиге чемпионов: провал Шахтера, Соболь против Месси, отмашка Зинченко и 9 голов

Больная пощечина для Шахтера, Зинченко в голевой перестрелке и Соболь против феноменального трио Неймар, Мбаппе, Месси. Вечер среды в ЛЧ оказался богатым на события.

Шериф – Шахтер 2:0, группа D

Матч, о котором хочется поскорее забыть. "Горняки" болезненно провалились в Тирасполе. В старте гостей вышли два сборника: Андрей Пятов и Николай Матвиенко. Оба откровенно неудачно сыграли в обеих голевых атаках. Голкипер мог отбивать мяч в эпизоде с первым взятием ворот, а защитник дважды выступил в роли наблюдателя за тем, как соперник расстреливает цель. Теперь придется набирать очки во встречах с Реалом и Интером.

Пятов и Матвиенко в игре с Шерифом / фото Getty Images

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Брюгге – ПСЖ 1:1, группа А

Эдуард Соболь вышел в старте Брюгге на матч со звездным ПСЖ. Парижане забили уже на 15 минуте, однако прошло десять минут и хозяева отыгрались. Приятно, что классную голевую передачу отдал украинец. Соболь выложил идеальный пас на Ханса Ванакена.

Манчестер Сити – Лейпциг 6:3, группа А

На "Этихаде" зрители стали свидетелями одного из самых результативных матчей в истории турнира. Александр Зинченко наконец сыграл все 90 минут и получил желтую карточку за фол против Дани Ольмо.

Зинченко дает пощечину Дани Ольмо / фото Getty Images

Украинец вдоволь ошибался и получил 6,40 от портала WhoScored – это вторая худшая оценка среди игроков основы. У немцев хет-трик оформил Кристофер Нкунку. У дебютанта "горожан" Джека Грилиша гол+пас.