Наши в Лиге чемпионов: Яремчук в Киеве, топовый Бойко, драма Шапаренко, Малиновский в деле

Первый игровой день группового этапа Лиги чемпионов подарил нам множество эмоции. Главная из них – встреча Динамо и Бенфики.

Динамо – Бенфика 0:0, группа Е

Зрители на "Олимпийском" голов не увидели, зато стали свидетелями драматической концовки. На третьей компенсированной минуте Николай Шапаренко, казалось, принес победу киевлянам, однако рефери отменил взятие ворот после использования VAR – офсайд у Гармаша, который ассистировал Николаю.

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Сама игра оказалась довольно динамичной и насыщенной. В старте лиссабонцев вышел Роман Яремчук и сыграл 60 минут. За это время нападающий Бенфики получил желтую карточку за фол на Илье Забарном.

В "основе" хозяев появились несколько игроков сборной Украины: Бойко, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков и Буяльский. Во втором тайме на замену вышел Караваев. Одним из лучших игроков в составе киевлян стал голкипер. Денис Бойко получил от портала WhoScored 7,58 – лучшая оценка в составе "бело-синих". Яремчук, как минимум, дважды мог забивать, однако в обоих случаях великолепно сыграл Бойко.

Обзор матча

Вильяреал – Аталанта 2:2, группа F

За команду из Бергамо 72 минуты сыграл Руслан Малиновский. Украинец покидал поле при счете 1:1. Whoscored оценил нашего легионера оценкой 6,96 (шестой результат в Аталанте).

Малиновский в игре с Вильяреалом / фото Getty Images

Стоит заметить, что уже на 6-й минуте Ремо Фройлер открыл счет после атаки, которую начал Малиновский. Украинец протянул мяч, отдал на Дувана Сапату, а тот уже сбросил под удар Фройлеру.