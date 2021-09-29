Наши в ЛЧ: победа Малиновского, Яремчук приближает ужас Барселоны, прогнозируемый крах Динамо

Вечер среды подарил разные эмоции нашим землякам. Аталанта и Бенфика побеждают дома, а киевское Динамо терпит болезненное поражение в Мюнхене.

Аталанта – Янг Бойз 1:0, группа F

Руслан Малиновский провел 75 минут в непростом поединке против Янг Бойз. Украинец пытался много бить по воротам, впрочем, его удары блокировали соперники. Малиновский принял участие в зародыше решающего взятия ворот, стремился обострять игру, однако был далек от своей лучшей игры. Во всяком случае – важная победа над швейцарцами, в которую Руслан внес свой вклад.

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Малиновский в матче с Янг Бойз / фото Getty Images

Бенфика – Барселона 3:0, группа Е

Столько времени в составе "орлов" провел Роман Яремчук. Португальцы открыли счет на 3-й минуте, а уже в следующей атаке забивать мог украинец – тер Штеген потащил. Зато Яремчук отдал предголевой пас в эпизоде со вторым взятием ворот. После замены Романа лиссабонцы забили еще раз – Дарвин Нуньес реализовал пенальти и оформил дубль.

Первый из пяти голов в ворота Динамо / фото Getty Images

Бавария – Динамо 5:0, группа Е

Согласитесь, все понимали, что у киевлян большие шансы на поражение. Вероятно, на разгромное. Однако в душе оставалась надежда на позитив. Не сложилось. Мирча Луческу выпустил в старте своей команды 10 украинцев и Карлоса де Пену. Георгию Бущану пришлось 5 раз доставать мяч из сетки ворот. Одно из немногих светлых пятен – выход на замену Александра Караваева, пытавшегося оживить игру "бело-синих" в атаке. Во всем остальном – мрак.