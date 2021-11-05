Наши в еврокубках: тревога за Ярмоленко, праздник от Зари, голы Зубкова и Пластуна – яркие видео

Четвертый игровой день в Лиге Европы и Лиге конференций выдался, пожалуй, наиболее успешным для украинцев. Здесь и победа Зари, и удачные действия Александра Зубкова и Игоря Пластуна.

Лига Европы

Легия – Наполи 1:4

Голы: Эмрели, 10 – Зелински (пенальти), 51, Мертенс (пенальти), 75, Лосано, 79, Унас, 90.

Игорь Харатин со скамейки запасных наблюдал за разгромом своей команды. Хотя начиналось для поляков все неплохо – с результативного удара Махира Эмрели. Неаполитанцы перевернули игру после перерыва. Особо помогли гостям два пенальти.

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Генк – Вест Хэм 2:2

Голы: Пейнтсил, 5, Соучек, (автогол), 88 – Бенрама, 59, 82.

Во всех трех предыдущих поединках Лиги Европы Андрей Ярмоленко обязательно выходил на поле. Однако на матч в Бельгии украинца не оказалось даже в заявке. После игры Дэвид Мойес, проводивший свой 1000-й матч в качестве тренера, сообщил тревожные новости – у Ярмоленко травма. Остается надеяться, что Андрей успеет вернуться в строй к ключевому сражению Украины с Боснией и Герцеговиной.

Брага – Лудогорец 4:2

Голы: Аль-Мусрати, 25, Медейруш, 37, Галено, 40, Гонсалес, 73 – Сотириу, 33, Пластун, 79.

Пластун (№30) блокирует удар / фото Getty Images

Игорь Пластун сыграл весь поединок за Лудогорец. Несмотря на поражение болгарской команды, есть хорошие новости. Украинский защитник в своем стиле классно сыграл при подаче от углового флажка и отличился голом.

Ференцварош – Селтик 2:3

Голы: Юранович (автогол), 11, Узуни, 86 – Фурухаси, 3, Жота, 23, Абада, 60.

В основе венгров вышел Александр Зубков. В одной из первых атак гости открыли счет, однако вскоре Зубков отличился курьезным голом, который записали на защитника Йосипа Юрановича. Впоследствии команды забили еще трижды – Селтик перестрелял соперника. Зубкова, к слову, заменили на 81-й минуте.

Видео гола Зубкова



Лига конференций

Гент – Партизан 1:1

Голы: Тиссудали, 80 – Урошевич, 66.

Роман Безус провел 71 минуту в составе хозяев. После замены украинца Генту удалось сравнять счет и избежать поражения.

Заря – ЦСКА (София) 2:0

Голы: Шахаб, 87, Аллахьяр, 90+5.

Победные объятия Шахаба и Аллахьяра / фото Getty Images

Луганская команда во второй раз победила болгарский ЦСКА. На этот раз команда Виктора Скрипника терпела до последних минут и снова одержала победу с иранским оттенком. Если в Софии забивал только Сайядманеш, сегодня отличился еще и Захеди Шахаб. Заря все еще сохраняет шансы на выход в следующий этап.

Обзор матча Заря – ЦСКА (София)

Славия – Маккаби (Хайфа) 1:0

Гол: Кухта, 49.

Тарас Качараба традиционно вышел в старте чешской команды и провел все 90 минут. В конце первого тайма подкат Тараса спас пражан от потенциального гола. Единственный результативный удар был зафиксирован на старте второго тайма. На добивании удачно сыграл Ян Кухта. На 88-й минуте Качараба получил желтую карточку.