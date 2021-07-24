Наша песня хороша: фанаты Алькоркона возмутились "фашизмом" Зозули, который помогает армии

Фанаты Алькоркон не хотят, чтобы украинский форвард Роман Зозуля переходил в их команду. Переговоры клуба и футболиста находятся на завершающей стадии.

Фанаты Алькоркона надеются, что украинский нападающий Роман Зозуля не станет игроком их клуба. Они уже выступили с резкими заявлениями, обвиняя футболиста в чрезмерном патриотизме и фашизме.

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Когда среди групп фанатов существуют разные мнения, лучшее решение – выслушать мнения всех. Но мы все равно согласны с чем-то: это дерьмо, это порождает раскол, гнев... Чего не было раньше, – написала "Федерация Пеньяс дель Алькоркон" в своих социальных сетях.

Также в стороне не осталась группа болельщиков "Пенья Ла Превия", которая заявила, что "подписание игрока, который поддерживает ультраправые и фашистские группировки в его стране, – ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт".

Напомним, футболист Роман Зозуля известен своей волонтерской деятельностью. Из-за этого он уже имел проблемы в Испании – в 2017 году из-за протестов фанатов Райо Вальекано сорвался трансфер украинца из Бетиса.